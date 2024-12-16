Підозрюваному в теракті в Дніпрі обрали запобіжний захід

Підозрюваному у скоєнні теракту в Дніпрі 14 грудня обрали запобіжний захід. 37-річний чоловік перебуватиме під вартою два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеграм-канал Офісу Генпрокурора України.

Як повідомляється, чоловікові повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що спричинив загибель людини). Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб.

Теракт у Дніпрі: що сталося

Нагадаємо, 14 грудня 2024 року о 14:45 у Дніпрі поблизу адміністративної будівлі прогримів вибух, який виявився терористичним актом. Унаслідок трагедії загинула одна людина, ще троє людей - включно з двома поліцейськими, які перебували на службі, - дістали важкі поранення.

Уже наступного дня правоохоронці затримали 37-річного чоловіка, якого підозрювали в причетності до вибуху. За інформацією, наданою Дніпропетровською обласною прокуратурою, підозри підтвердилися: зловмисник заклав вибуховий пристрій, який призвів до трагічних наслідків.

Поліція і прокуратура працюють над встановленням мотивів підозрюваного і його можливих зв'язків з іншими злочинними угрупованнями. Постраждалі, включно з поліцейськими, перебувають у лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.