Служба безпеки України та Національна поліція затримали 16-річного жителя Дніпра, якого підозрюють у співпраці з російською розвідкою. Підліток, виконуючи завдання від РФ, здійснив підпал службового автомобіля, що належить Силам оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Російські спецслужби вийшли на зв’язок із юнаком у липні цього року через Telegram-канали, де він шукав "легкі гроші". Представник РФ дистанційно запропонував йому співпрацю в обмін на швидкий заробіток. За вказівкою агресорів, підліток провів розвідку поблизу місць паркування військових автомобілів, виявив три потенційні цілі та сфотографував їх для "погодження" з російськими кураторами.

Отримавши "відмашку", юнак підпалив один із військових позашляховиків, використавши легкозаймисту суміш, і зафіксував підпал на відео для звіту перед замовниками.

Російські спецслужби планували використати ці матеріали для проведення інформаційно-психологічних операцій, створюючи ілюзію наявності антиукраїнського підпілля у прифронтовому місті.

Правоохоронці оперативно задокументували злочинні дії підозрюваного та затримали його на місці злочину. Під час обшуку в його помешканні було вилучено мобільний телефон і одяг із доказами причетності до підпалів.

Слідчі СБУ повідомили юнаку про підозру за статтею "Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань". Хоча затриманий неповнолітній, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Фото: У Дніпрі затримали підлітка, який на замовлення спецслужб Росії підпалив автомобіль ЗСУ (t.me/SBUkr)