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У Дніпрі затримали на крадіжці хлопця, який є фігурантом справи про смертельну ДТП

Четвер 19 червня 2025 12:53
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У Дніпрі затримали на крадіжці хлопця, який є фігурантом справи про смертельну ДТП Фото: у Дніпрі затримали на крадіжці хлопця, який є фігурантом справи про смертельну ДТП (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін, Юлія Акимова

У Дніпрі затримано батька з сином, які протягом двох днів крали у супермаркеті. Загальна сума збитків складає майже 10 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Як повідомляють джерела РБК-Україна, 18-річний хлопець є фігурантом справи щодо смертельної ДТП у Дніпрі, внаслідок якої загинула 10-річна дівчинка.

Деталі справи

У травні зловмисники, перебуваючи в супермаркеті, обирали товари й покидали приміщення, не розрахувавшись за покупки. Після перегляду камер відеоспостереження правоохоронці встановили особистості крадіїв. Ними виявились 55-річний чоловік та його 18-річний син, які вже є фігурантами інших кримінальних проваджень.

Обидвом було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України - крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Їм загрожує позбавлення волі строком до восьми років.

Смертельна ДТП у Дніпрі

Смертельна ДТП сталась 1 грудня, близько о 19:45 в районі вулиці Набережна Заводська. Тоді, згідно з даними слідства, водій BMW допустив зіткнення з Ford, який виконував маневр розвороту.

Внаслідок аварії загинула 10-річна пасажирка Ford. Також постраждали водій авто й ще троє пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей.

Водія BMW, 2005 року народження, було затримано. Зокрема було відкрито провадження за 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинили смерть або тяжкі тілесні ушкодження.

Також, як пишуть ЗМІ, підозру було оголошено й 17-річному пасажиру BMW через ненадання допомоги особі, яка перебувала в небезпечному для життя стані.

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Дніпропетровська область
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