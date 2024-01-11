У Дніпрі затримали чоловіків, які утримували в трудовому рабстві 50 людей (фото)

Правоохоронці в Дніпрі затримали чотирьох зловмисників, які тримали в трудовому рабстві п'ятдесят осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Четверо мешканців Дніпра організували протиправну схему вербування громадян для утримання їх у трудовому рабстві.
Учасники групи вербували на вокзалах внутрішньо переміщених осіб та соціально незахищених громадян, які не мали постійного місця проживання.
Шляхом обману запрошували їх до так званого "реабілітаційного центру", який функціонував під прикриттям громадської організації. Обіцяли безкоштовне житло, харчування та працевлаштування.
Натомість людей заселяли в будинок із неналежними умовами. Змушували їх безоплатно працювати на важких сільськогосподарських і будівельних роботах.
Фото: Затримання та обшук (facebook.com/pgo.gov.ua)
"Підозрювані відбирали у громадян документи та засоби зв'язку. Якщо завербовані намагалися самостійно покинути місце утримання, учасники групи здійснювали на них психологічний тиск і погрожували застосувати силу", - йдеться в повідомленні.
Під час обшуків на території будинку перебувало 50 осіб - їх було звільнено. Вилучено чорнові записи, телефони, автомобілі.
Групі осіб повідомлено про підозру за фактом вербування та переміщення людей з метою трудової експлуатації
Наразі чоловіків затримано та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Чоловікам загрожує до 12 років в'язниці.
Раніше правоохоронці затримали групу рекетирів, які вимагали у жителів Житомирської області фіктивні борги.
Також у Чернігові поліція затримала адвоката, який за гроші "допомагав" військовозобов'язаним ухилитися від мобілізації до ЗСУ.
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