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У Дніпрі з-під завалів дістали тіло жінки (фото)

Фото: у Дніпрі з-під завалів дістали тіло жінки (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитро Браславський

Рятувальники в Дніпрі деблокували тіло ще однієї загиблої внаслідок сьогоднішнього удару армії Росії по обласному центру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України і голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"З-під завалів багатоповерхівки деблоковано тіло загиблої жінки", - повідомили рятувальники.

Фото: Наслідки удару (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Вони уточнили, що загалом, за попередньою інформацією, у Дніпропетровській області загинуло 7 осіб, серед яких 2 дитини.

"Ще 34 людини постраждали, зокрема 1 дитина. Аварійно-рятувальні роботи тривають", - додали в ДСНС.

Жертв може бути більше

Очільник області повідомив, що рятувальники шукають ще одну людину.

Удар окупантів по Дніпропетровській області

Сьогодні вночі росіяни завдали удару по населених пунктах Дніпропетровської області, під обстрілом опинився й обласний центр.

Росіяни били по залізничній інфраструктурі, серед постраждалих і жертв є співробітники УЗ. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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