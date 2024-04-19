У Дніпрі з-під завалів дістали тіло жінки (фото)

Рятувальники в Дніпрі деблокували тіло ще однієї загиблої внаслідок сьогоднішнього удару армії Росії по обласному центру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України і голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"З-під завалів багатоповерхівки деблоковано тіло загиблої жінки", - повідомили рятувальники.
Фото: Наслідки удару (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Вони уточнили, що загалом, за попередньою інформацією, у Дніпропетровській області загинуло 7 осіб, серед яких 2 дитини.
"Ще 34 людини постраждали, зокрема 1 дитина. Аварійно-рятувальні роботи тривають", - додали в ДСНС.
Очільник області повідомив, що рятувальники шукають ще одну людину.
Сьогодні вночі росіяни завдали удару по населених пунктах Дніпропетровської області, під обстрілом опинився й обласний центр.
Росіяни били по залізничній інфраструктурі, серед постраждалих і жертв є співробітники УЗ. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.
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