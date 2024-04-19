У Дніпрі з-під завалів дістали тіло жінки (фото)

Рятувальники в Дніпрі деблокували тіло ще однієї загиблої внаслідок сьогоднішнього удару армії Росії по обласному центру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України і голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"З-під завалів багатоповерхівки деблоковано тіло загиблої жінки", - повідомили рятувальники. Фото: Наслідки удару (facebook.com/MNS.GOV.UA) Вони уточнили, що загалом, за попередньою інформацією, у Дніпропетровській області загинуло 7 осіб, серед яких 2 дитини. "Ще 34 людини постраждали, зокрема 1 дитина. Аварійно-рятувальні роботи тривають", - додали в ДСНС. Жертв може бути більше Очільник області повідомив, що рятувальники шукають ще одну людину.