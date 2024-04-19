ua en ru
Пт, 19 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Дніпрі з-під завалів дістали тіло жінки (фото)

Дніпро, П'ятниця 19 квітня 2024 16:32
UA EN RU
У Дніпрі з-під завалів дістали тіло жінки (фото) Фото: у Дніпрі з-під завалів дістали тіло жінки (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитро Браславський

Рятувальники в Дніпрі деблокували тіло ще однієї загиблої внаслідок сьогоднішнього удару армії Росії по обласному центру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України і голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"З-під завалів багатоповерхівки деблоковано тіло загиблої жінки", - повідомили рятувальники.

Фото: Наслідки удару (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Вони уточнили, що загалом, за попередньою інформацією, у Дніпропетровській області загинуло 7 осіб, серед яких 2 дитини.

"Ще 34 людини постраждали, зокрема 1 дитина. Аварійно-рятувальні роботи тривають", - додали в ДСНС.

Жертв може бути більше

Очільник області повідомив, що рятувальники шукають ще одну людину.

Удар окупантів по Дніпропетровській області

Сьогодні вночі росіяни завдали удару по населених пунктах Дніпропетровської області, під обстрілом опинився й обласний центр.

Росіяни били по залізничній інфраструктурі, серед постраждалих і жертв є співробітники УЗ. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація ДСНС Днипро Війна в Україні
NEWS
Що означає знищення Ту-22М3 та чи поменшає атак на Україну: пояснення експерта
Що означає знищення Ту-22М3 та чи поменшає атак на Україну: пояснення експерта
DAILY
Безпілотник своїми руками. Як зібрати FPV-дрон вдома та чому це важливо для Збройних Сил
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Безпілотник своїми руками. Як зібрати FPV-дрон вдома та чому це важливо для Збройних Сил