У Дніпрі викрили лікарів: "приписували" чоловікам ВІЛ для зняття з обліку

Зазначається, що у Дніпрі викрили посадовців і лікарів військово-лікарської комісії одного з районних ТЦК та інших медичних закладів міста, які фальсифікували результати аналізів крові на ВІЛ.

Неправдиві дані вносили до медичних документів та інформаційної системи "Моніторинг соціально значущих хвороб". Такі дії дозволяли "хворим" чоловікам знятися з військового обліку і безперешкодно виїжджати з України.

За такі "послуги" військовозобов'язані платили 10 тисяч доларів.

Правоохоронці за силової підтримки спецпідрозділу ТОР Департаменту патрульної поліції провели 19 обшуків за місцями реєстрації та проживання фігурантів, а також у їхніх службових кабінетах і в авто. Вилучили техніку, медичну документацію, та інші речі, що підтверджують причетність до незаконної діяльності.

Наразі поліцейські розслідують кримінальне провадження за ч. 3 ст. 362 та ч. 3 ст. 368 ККУ. Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Фото: у Дніпрі викрили групу лікарів ВЛК (npu.gov.ua)