У Дніпрі викрили лікарів: "приписували" чоловікам ВІЛ для зняття з обліку
Поліція викрила групу лікарів ВЛК у Дніпрі. Фігуранти за хабарі "приписували" військовозобов'язаним ВІЛ для зняття з обліку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.
Зазначається, що у Дніпрі викрили посадовців і лікарів військово-лікарської комісії одного з районних ТЦК та інших медичних закладів міста, які фальсифікували результати аналізів крові на ВІЛ.
Неправдиві дані вносили до медичних документів та інформаційної системи "Моніторинг соціально значущих хвороб". Такі дії дозволяли "хворим" чоловікам знятися з військового обліку і безперешкодно виїжджати з України.
За такі "послуги" військовозобов'язані платили 10 тисяч доларів.
Правоохоронці за силової підтримки спецпідрозділу ТОР Департаменту патрульної поліції провели 19 обшуків за місцями реєстрації та проживання фігурантів, а також у їхніх службових кабінетах і в авто. Вилучили техніку, медичну документацію, та інші речі, що підтверджують причетність до незаконної діяльності.
Наразі поліцейські розслідують кримінальне провадження за ч. 3 ст. 362 та ч. 3 ст. 368 ККУ. Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Фото: у Дніпрі викрили групу лікарів ВЛК (npu.gov.ua)
Незаконний виїзд за кордон
На початку року поліція провела понад 600 одночасних обшуків у рамках справ про незаконний виїзд за кордон військовозобов'язаних. Було ліквідовано майже 50 схем незаконного виїзду у 22 регіонах України.
Крім того, днями поліція повідомила про нові масштабні обшуки. Правоохоронці викрили злочинні схеми переправлення чоловіків за кордон на території 19 областей і провели 270 обшуків.
Також ДБР оголосило підозру нардепу в організації незаконного переправлення чоловіків через кордон. За інформацією джерел РБК-Україна, підозру вручили нардепу від партії "Батьківщина" Костянтину Бондарєву.
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