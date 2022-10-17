У Дніпрі викрили чиновників-корупціонерів: вимагали хабарі за дозвіл на поховання

СБУ встановила, що керівництво ритуальної служби організувала незаконну схему. За хабарі чиновники гарантували місця для поховання. Шахраї вимагали від 10 до 50 тисяч гривень, попри офіційний платіж у розмірі 3,5 тисячі гривень. Плата залежала від локації кладовища та безпосередньо місця захоронення.

У разі відмови родичів померлого платити "данину" чиновники навмисно затягували процес. Щомісяця організатори оборудки одержували "прибуток" приблизно у 7 млн гривень.

СБУ задокументувала 9 фактів отримання хабарів. Правоохоронці затримали 10 посадовців - майже весь персонал ритуальної служби. Під час обшуків СБУ виявила чорнову документацію і комп’ютерну техніку із доказами, а також майже 5 млн гривень.

За даним фактом відкрили кримінальну справу. Всім учасникам злочину обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: СБУ викрили у Дніпрі чиновників ритуальної служби (ssu.gov.ua)