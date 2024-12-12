У Дніпрі викрили банду, яка щомісяця заробляла пів мільйона гривень на метадоні

Зауважимо, що вчора у Черкаській області правоохоронці ліквідували злочинне угруповання, яке виробляло та збувало великі партії важких психотропних речовин.

Також ми писали про викриття в Україні міжнародної схеми контрабанди наркотиків у посилках з продуктами.

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