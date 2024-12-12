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У Дніпрі викрили банду, яка щомісяця заробляла пів мільйона гривень на метадоні

Фото: у Дніпрі судитимуть шістьох членів наркоугруповання (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Прокуратура скерувала до суду справу наркоугруповання, що збувало метадон у Дніпрі. У підозрюваних вилучили наркотики, гроші та зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дніпропетровської обласної прокуратури.

Прокурори Лівобережної окружної прокуратури Дніпра скерували до суду обвинувальний акт стосовно шести місцевих мешканців за фактом придбання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів, вчинених організованою групою.

Розслідуванням встановлено, що 39-річна мешканка Дніпра, залучивши п’ятьох спільників, організувала збут метадону на території міста.  

  

Ділки розфасовували "товар" у пакети та зберігали за місцем мешкання для реалізації. Замовлення приймали телефоном, а сам наркотик збували з рук в руки під час особистих зустрічей.  

Щомісячно така незаконна діяльність приносила ділкам до пів мільйона гривень прибутку.

У ході санкціонованих обшуків у помешканнях обвинувачених вилучено:

  • пакети з наркотичними речовинами,
  • грошові кошти,
  • мобільні телефони,
  • комп’ютерну техніку,
  • банківські картки,
  • електронні ваги,
  • чорнові записи,
  • набої. 

 

Зауважимо, що вчора у Черкаській області правоохоронці ліквідували злочинне угруповання, яке виробляло та збувало великі партії важких психотропних речовин.

Також ми писали про викриття в Україні міжнародної схеми контрабанди наркотиків у посилках з продуктами.

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