У Дніпрі від вибуху гранати загинув чоловік

За попередньою інформацією обласної поліції, безпритульний чоловік розбирав гранату. Проте вона вибухнула у нього в руках, та чоловік загинув.

На місці події працюють правоохоронці.

Як повідомлялося раніше, у Красногорівці чоловік кинув гранату в продавця, в результаті чого одна людина загинула, ще п'ятеро постраждали.

Раніше у Дніпрі військовий кинув гранату у бік поліцейських, підірвав у квартирі ще два боєприпаси та вчинив стрілянину.

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