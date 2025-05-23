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У Дніпрі суддя на мотоциклі на смерть збив пішохода: ДБР розпочало розслідування

Фото: у Дніпрі суддя на мотоциклі на смерть збив пішохода (dbr.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

У Дніпрі у п'ятницю, 23 травня, суддя районного суду на мотоциклі збив пішохода. Потерпілий загинув на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

За попередньою інформацією, суддя одного з районних судів, перебуваючи за кермом мотоцикла, здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу у не встановленому для цього місці. Унаслідок зіткнення пішохід загинув на місці від отриманих травм.

На місці події працює слідчо-оперативна група ДБР. Попередньо встановлено, що водій мотоцикла був тверезим.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

 

Фото: у Дніпрі суддя на мотоциклі на смерть збив пішохода (dbr.gov.ua)

ДТП з суддею

Нагадаємо, у травні 2023 року тоді ще голова Макарівського райсуду Олексій Тандир на одному з блокпостів у Києві збив на смерть військовослужбовця Нацгвардії.

Як з'ясувалося пізніше, Тандир керував автомобілем у нетверезому стані. У загиблого військового залишилася дружина та троє дітей.

Після цього суд вирішив обрати запобіжний захід для Тандира у вигляді тримання під вартою. Можливості внести заставу для підозрюваного не передбачили.

При цьому 6 серпня цього року Вища рада правосуддя (ВСП) вирішила звільнити Олексія Тандира з посади судді.

Більш детально про смертельну ДТП - у матеріалі РБК-Україна.

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