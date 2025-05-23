У Дніпрі суддя на мотоциклі на смерть збив пішохода: ДБР розпочало розслідування

У Дніпрі у п'ятницю, 23 травня, суддя районного суду на мотоциклі збив пішохода. Потерпілий загинув на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

За попередньою інформацією, суддя одного з районних судів, перебуваючи за кермом мотоцикла, здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу у не встановленому для цього місці. Унаслідок зіткнення пішохід загинув на місці від отриманих травм.

На місці події працює слідчо-оперативна група ДБР. Попередньо встановлено, що водій мотоцикла був тверезим.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Фото: у Дніпрі суддя на мотоциклі на смерть збив пішохода (dbr.gov.ua)