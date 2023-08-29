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У Дніпрі сталася стрілянина з поліцейськими. ЗМІ розкрили деталі

Фото: у Дніпрі сталася стрілянина з поліцейськими (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко, Дмитро Левицький

У Дніпрі у вівторок, 29 серпня, сталася стрілянина за участі поліцейських. За попередніми даними, внаслідок інциденту загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання ДніпроTV.

За даними ЗМІ, у Дніпрі на вулиці Авіаційній патрульні зупинили автомобіль Jaguar для перевірки. Між водієм та патрульною стався конфлікт, який переріс у бійку. Чоловік напав на співробітницю поліції, а потім почав бити іншого патрульного.

Як зазначає місцеве видання, у результаті бійки один з поліцейських застосував табельну вогнепальну зброю. Від отриманих поранень чоловік помер на місці.

На місці події працює поліція, судово-медичні експерти, криміналістична лабораторія. Тривають слідчі дії.

На даний момент у поліції подію не коментують. РБК-Україна також звернулося за коментарем до місцевого управління Державного бюро розслідувань.

 

Нагадаємо, 26 серпня у центрі Дніпра місцевий житель влаштував стрілянину з травматичного пістолета. Пізніше його затримали правоохоронці.

Також у середині липня невідомі в Одесі обстріляли автомобіль з травматичної зброї. Поліція вводила у місті операцію "Сирена".

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