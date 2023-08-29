ua en ru
Вт, 29 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Дніпрі сталася стрілянина з поліцейськими. ЗМІ розкрили деталі

Дніпро, Вівторок 29 серпня 2023 20:00
UA EN RU
У Дніпрі сталася стрілянина з поліцейськими. ЗМІ розкрили деталі Фото: у Дніпрі сталася стрілянина з поліцейськими (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко, Дмитро Левицький

У Дніпрі у вівторок, 29 серпня, сталася стрілянина за участі поліцейських. За попередніми даними, внаслідок інциденту загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання ДніпроTV.

За даними ЗМІ, у Дніпрі на вулиці Авіаційній патрульні зупинили автомобіль Jaguar для перевірки. Між водієм та патрульною стався конфлікт, який переріс у бійку. Чоловік напав на співробітницю поліції, а потім почав бити іншого патрульного.

Як зазначає місцеве видання, у результаті бійки один з поліцейських застосував табельну вогнепальну зброю. Від отриманих поранень чоловік помер на місці.

На місці події працює поліція, судово-медичні експерти, криміналістична лабораторія. Тривають слідчі дії.

На даний момент у поліції подію не коментують. РБК-Україна також звернулося за коментарем до місцевого управління Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, 26 серпня у центрі Дніпра місцевий житель влаштував стрілянину з травматичного пістолета. Пізніше його затримали правоохоронці.

Також у середині липня невідомі в Одесі обстріляли автомобіль з травматичної зброї. Поліція вводила у місті операцію "Сирена".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область полиция стрельба в Днепре
NEWS
Українські бійці просуваються на Таврійському напрямку, - генерал
Українські бійці просуваються на Таврійському напрямку, - генерал
DAILY
Крила та очі ЗСУ. Як Україна розпочала випуск дронів і що заважало зробити це раніше
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Крила та очі ЗСУ. Як Україна розпочала випуск дронів і що заважало зробити це раніше