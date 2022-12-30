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У Дніпрі в смітнику знайшли мішок з гранатами та мінами (фото)

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Дніпро, П'ятниця 30 грудня 2022 13:23
У Дніпрі в смітнику знайшли мішок з гранатами та мінами (фото) Фото: в Дніпрі в смітнику знайшли мішок з гранатами та мінами (t.me/borys_filatovv)
Автор: Марія Кучерявець

У Дніпрі в смітнику знайшли мішок з гранатами, мінами та тротиловими шашками. На таку "знахідку" натрапили комунальники під час прибирання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера міста Бориса Філатова.

"Дніпро - дивовижне місто. Тут навіть на Новий Рік особливі подарунки. Сьогодні комунальники, прибираючи сміття на Сєченова, знайшли у баку мішок гранат, мін та тротилових шашок", - написав Філатов.

За його словами, працівники, які знайшли вибухівку будуть нагороджені, а правоохоронці розшукують осіб, які "викинули таке сміття".

Фото: в Дніпрі в смітнику знайшли мішок з гранатами та мінами (t.me/borys_filatovv)

Нагадаємо, раніше в Чернігівській області виявили схрон з броньованою технікою та боєприпасами.

Також ми писали про те, що в Київській області правоохоронцям вдалось відшукати схрон російської зброї.

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