В Дніпрі піднявся рівень води: киянам пояснили, чи є небезпека та звернулись з проханням

В Дніпрі в межах Києва фіксується підвищення води, воно не перевищує аварійних значень і пов’язано з інтенсивною роботою ГЕС. Але киян просять зменшити використання потужних електроприладів ввечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

"Підняття рівня води пов'язано з особливостями роботи Київської та Канівської ГЕС, які працюють в інтенсивному режимі для підтримання об’єднаної енергетичної системи України", - йдеться в повідомленні.

В КМДА зазначають, що міські служби контролюють ситуацію. За інформацією фахівців, рівень води стабілізується протягом тижня. При цьому киян просять зменшити використання потужних електроприладів у вечірні пікові години - із 17:00 до 22:00.

"ГЕС і ГАЕС працюють у штатному режимі - компанія продовжує забезпечувати покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності, а також мобільний аварійний резерв в Об’єднаній енергосистемі України", - додають в повідомленні.