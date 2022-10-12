В Дніпрі піднявся рівень води: киянам пояснили, чи є небезпека та звернулись з проханням

В Дніпрі в межах Києва фіксується підвищення води, воно не перевищує аварійних значень і пов’язано з інтенсивною роботою ГЕС. Але киян просять зменшити використання потужних електроприладів ввечері.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
"Підняття рівня води пов'язано з особливостями роботи Київської та Канівської ГЕС, які працюють в інтенсивному режимі для підтримання об’єднаної енергетичної системи України", - йдеться в повідомленні.
В КМДА зазначають, що міські служби контролюють ситуацію. За інформацією фахівців, рівень води стабілізується протягом тижня. При цьому киян просять зменшити використання потужних електроприладів у вечірні пікові години - із 17:00 до 22:00.
"ГЕС і ГАЕС працюють у штатному режимі - компанія продовжує забезпечувати покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності, а також мобільний аварійний резерв в Об’єднаній енергосистемі України", - додають в повідомленні.
Як повідомлялося, у Києві оновили графіки призупинення подачі електроенергії у разі дефіциту потужності. Місто розділили на три черги і вимикатимуть світло по черзі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київську ГЕС взяли під посилену охорону.
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