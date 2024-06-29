У Дніпрі на місці удару знайдено рештки людини: у родичів зниклих безвісти взяли ДНК-зразки

У Дніпрі після ракетної атаки РФ по дев'ятиповерхівці криміналісти відібрали у родичів зниклих безвісти матеріали для проведення ДНК-експертиз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України.
У відомстві зазначили, що на місці удару виявлено рештки людини.
"Станом на 23:30 поліцією Дніпра виявлені рештки однієї людини, її особа встановлюється, також зниклими безвісти вважаються дві жінки. Постраждали та потребували медичної допомоги ще 8 людей, серед них шестимісячна дитина та вагітна жінка", - йдеться у повідомленні.
На місці ракетної атаки поліцейські проводять всі необхідні заходи для документування злочину російської армії проти мирних людей. У родичів зниклих безвісти відібрані ДНК-матеріали.
У Нацполіції додали, що постраждалі громадяни можуть звернутись до поліцейського пункту прийому заяв та повідомлень, який розгорнутий поряд із місцем російського злочину.
Росія 28 червня завдала ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі. Своїм ударом російські загарбники знищили чотири поверхи будинку. Внаслідок атаки одна людина загинула.
О 21:48 голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до 12 людей.
"Шестеро в лікарні. Серед них - вагітна жінка", - повідомив очільник ОВА.
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