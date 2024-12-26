У Дніпрі чоловік вистрибнув з автомобіля ТЦК із розбитою головою: реакція військкомату

У ТЦК зазначили, що 9 грудня співробітники Нацполіції затримали чоловіка за порушення правил військового обліку. Після цього чоловіка разом із військовослужбовцями ТЦК направили для складання протоколу про адміністративне правопорушення.

За інформацією обласного військкомату, чоловік мав характерні ознаки алкогольного сп'яніння. Коли затриманий почув, що йому загрожує відповідальність за порушення правил військового обліку, він намагався зламати двері та вистрибнути на повному ходу.

"Оскільки двері відчинити у цього громадянина не вийшло, він вибив вікно автомобіля і почав на ходу вилазити на проїжджу частину. Через свої неадекватні дії цей громадянин отримав численні порізи о скло голови, рук, одягу", - уточнили в ТЦК.

Зараз чоловік перебуває в розшуку.