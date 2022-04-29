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В Днепропетровской области из-за взрыва кассетного боеприпаса погиб мужчина

Фото: в Днепропетровской области мужчина погиб из-за взрыва снаряда (фото t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Днепропетровской области из-за взрыва запрещенного кассетного снаряда погиб мирный житель. По данному факту начато уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Отмечается, что 28 апреля 2022 года житель села Малая Костромка Криворожского района подобрал неразорвавшийся кассетный боеприпас. Во время того, как мужчина двигался на собственном транспорте, снаряд детонировал. Пострадавший получил многочисленные осколочные ранения и скончался на месте.

Начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Фото: в Днепропетровской области мужчина погиб из-за взрыва снаряда (фото t.me/pgo_gov_ua)

Напомним, вражеские силы в течение нескольких дней обстреливают Большую Костромку Днепропетровской области.

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Война России против УкраиныДнепропетровская область