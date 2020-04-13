В Днепропетровской области выявили 11 новых случаев заражения

В Днепропетровской области зафиксировали 11 новых заболеваний коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Днепропетровской областной государственной администрации.

Среди новых случаев больше всего заражений произошло в городе Павлоград. Там инфицировались 6 граждан. Еще 2 случая коронавируса обнаружили у жителей Кривого Рога. По одному случаю зафиксировали в Днепре, а также в Павлоградском и Первомайском районе, в том числе заболела 15-летняя девушка.

"Все больные из Павлограда и районов, включая детей, были контактными с людьми из среды ХЦ "Новое поколение" в Першотравенске", - отметили в ОГА.

Всего за сутки в Днепропетровской области было сделано 228 тестов на коронавирус.

По состоянию на утро, 13 апреля, в Украине было зафиксировано 3102 случая инфицирования COVID-19. Из них - 60 в Днепропетровской области.

Напомним, в Днепропетровской области коронавирус обнаружили у медсестры Петропавловской районной амбулатории. Из-за инцидентв на самоизоляцию ушли 53 медицинских работника лечебного заведения.