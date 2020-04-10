В Днепропетровской области выросло количество случаев COVID-19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в области 55 случаев коронавируса

В Днепропетровской области 10 апреля лабораторно подтвердили три новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Днепропетровском областном совете.

Сообщается, что новые случаи были подтверждены у жителей Першотравенска, Кривого Рога и Днепра. Всего в области 55 случаев коронавируса.

"По данным лабораторных исследований, проведенных ГУ "Днепропетровский ОЛЦ МЗ Украины" на коронавирус получено: 3 новых положительные результата (Першотравенск, Кривой Рог, Днепр), 145 негативных результатов. По состоянию на 15:20 10.04.2020р. общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 по области - 55", - сообщили в облсовете.

Всего в области находится 183 человека с подозрением на коронавирус. Общее количество обследованных на COVID-19 методом ПЦР - 771 человек (с учетом повторно обследованных лиц всего проведено 906 исследований).

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области зафиксировали вспышку коронавируса в городе Першотравенск. Эпицентром вспышки стало собрание в библейской школе. По данному факту полиция открыла дело.

Отметим, по состоянию на утро 10 апреля количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличилось до 2203 человек. За сутки умерли 12 человек. Всего с начала эпидемии количество летальных случаев от COVID-19 в стране составляет 69.