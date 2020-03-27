В Днепропетровской области вылечился от коронавируса один человек

В Днепропетровской области выздоровел от коронавируса один человек. Об этом заявил глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко.

По его словам, мужчина, которые вместе с супругой стал первым инфицированными COVID-19 в регионе, показал отрицательный результат во время прохождения повторных тестов.

"У нас хорошие новости о супругах, которые вернулись из Франции. Человек уже выздоровел. Есть повторные тесты, которые дали отрицательные результаты. Женщина еще не выздоровела", - сообщил Бондаренко.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Днепропетровской области вечером 27 марта подтвердили три новых случая заболевания. Все трое граждан недавно вернулись из-за границы. Общее количество заболевших коронавирусом в области выросло до шести.

Также сообщалось, что новый случай коронавируса подтвердили в Житомирской области. Положительный результат показали лабораторные исследования у женщины, которая контактировала с ранее умершей жительницей Радомышля.

Отметим, за прошлые сутки Министерство здравоохранения подтвердило 62 новых случая коронавируса по Украине. Всего, по состоянию на утро 27 марта, лабораторно были подтверждены 218 заболеваний.