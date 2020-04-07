В Днепропетровской области увеличилось количество случаев коронавируса

В Днепропетровской области увеличилось количество заболеваний коронавирусом до 26. Об этом сообщили в Днепропетровской областной государственной администрации.

Как отметили в ОГА, за последние сутки в области подтвердили 12 новых случаев заболевания.

“В целом в Днепропетровской области уже проверили 132 жителей с подозрениями на коронавирус. Вчера COVID-19 обнаружили у 12 человек. Инфицированные - из Днепра, Первомайска и Синельниковского района. Шестерых жителей области еще проверяем”, - сообщил директор департамента здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации Валерий Сердюк.

Также сообщается, что четыре жителя области уже выздоровели от COVID-19.

Напомним, утром 7 апреля в Министерстве здравоохранения лабораторно подтвердили 1462 случаев заражения коронавирусом. За сутки было зафиксировано 143 новые случая. Из них 15 случаев было в Днепропетрвоской области.

Также РБК-Украина писало, что для борьбы с коронавирусом в Украине частным клиникам разрешили проводить ПЦР-тестирование. Они должны отчитываться о каждом случае коронавирусной болезни и информировать об этом региональные учреждения общественного здоровья.