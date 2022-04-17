В Днепропетровской области сократили комендантский час

В Днепропетровской области с завтрашнего дня сократят комендантский час. Он будет начинаться в 22:00.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
"Хорошая воскресная новость. С завтрашнего дня сокращаем в области комендантский час. Теперь он с 22.00 до 5.00. Продолжаем работать на победу", - пишет Резниченко.
Фото: в Днепропетровский области сократили комендантский час(фото t.me/dnipropetrovskaODA)
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