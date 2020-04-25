В Днепропетровской области сегодня обнаружили более 50 больных COVID-19

В субботу, 25 апреля, на территории Днепропетровской области было зафиксировано более полусотни новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Днепропетровского областного совета.

По данным облсовета, по состоянию на сегодня количество подтвержденных случаев инфицирования составляет 294. С начала суток в области было зарегистрировано 54 случая заболевания коронавирусом.

Так, коронавирус был обнаружен в:

Кривом Роге - 6 случаев;

Петропавловском районе - 1 случай;

Павлограде - 1 случай;

Терновке - 1 случай;

Днепровском районе - 45 случаев.

Отмечается, что все инфицированные в Днепровском районе являются жителями реабилитационных центров и заболели в результате контактов, связанных с Першотравенском.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье зафиксировали вспышку коронавируса в одном из общежитий. Заболевание COVID-19 обнаружили в 11 жильцов общежития в Александровском районе.

Также РБК-Украина писало, что в Николаевской области сегодня зафиксировали второй летальный случай коронавируса. В Николаевском областном центре лечения инфекционных болезней скончался 73-летний мужчина.