Сертификаты вакцинации от коронавируса с признаками подделки обнаружили в городах Каменское, Желтых Водах и Вольногорске.

"По просьбе полицейского предоставить COVID-сертификаты трое граждан предоставили документы, которые имеют признаки подделки", - пишет пресс-служба.

В то же время к правоохранителям также обратился 20-летний житель Вольногорска, который заказал сертификат через сеть.

"С целью проверки незаконной деятельности сайта мужчина обратился к правоохранителям", - добавляет пресс-служба.

В соответствии со ст. 358 Уголовного кодекса Украины, лицам, которые причастны к подделке сертификатов - грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Фото: в Днепропетровской области разоблачили трех владельцев поддельных COVID-сертификатов (npu.gov.ua)