UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Днепропетровской области разоблачили священника-коллаборанта. Давал указания прихожанам

Фото: в Днепропетровской области разоблачили священника-коллаборанта (фото ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Днепропетровской области разоблачили священнослужителя Украинской православной церкви Московского патриархата, который сотрудничал с Россией. Священник давал прихожанам указания о том, как можно помочь захватчикам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Согласно данным следствия, начиная с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины, священник во время молитвенных богослужений поддерживал позицию Патриарха русской православной церкви Кирилла и оправдывал зверства оккупационной власти России.

Также настоятель храма давал указания прихожанам касаемо оказания помощи захватчикам.

"Во время обыска по месту жительства подозреваемого обнаружено и изъято компьютерную технику и документацию о поддержке агрессора. Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей", - пишет пресс-служба.

Война России против Украины длится сорок четыре дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаРоссийская Федерация