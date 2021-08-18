UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Днепропетровской области произошло масштабное смертельное ДТП с четырьмя грузовиками

Автор: Инна Собора

В Амур-Нижнеднепровском районе Днепропетровской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием четырех грузовых автомобилей. В результате в больницы попали четыре человека, один мужчина погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По прибытию на место происшествия спасатели установили, что столкнулись:

  • грузовик Scania, перевозивший нефтепродукты,
  • грузовой автомобиль DAF, который был предназначен для перевозки сыпучих зерновых культур,
  • малотонажный грузовой автомобиль Mercedes
  • грузовой автомобиль DAF.

На момент прибытия спасателей кабина грузового автомобиля DAF оказалась охвачена огнем. Водитель успел вовремя покинуть горящее транспортное средство.

В искореженном грузовике Mercedes находилось заблокированное тело водителя (мужчина 1992 года рождения). Его доставали спасатели.

"Работниками экстренной медицинской помощи были госпитализированы в медицинские учреждения города Днепр четырех пострадавших с различными степенями тяжести", - говорится в сообщении.

Огнеборцы отключили элементы питания транспортных средств, для предотвращения возникновения пожара, и осуществили смыв с проезжей части разлитых горюче-смазочных материалов.

Детали дорожно-транспортного происшествия устанавливают правоохранительные органы.

Фото: авария с четырьмя грузовиками (dsns.gov.ua)

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПДнепропетровская областьГСЧС