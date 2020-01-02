В Днепропетровской области произошло ДТП, есть жертва

В Юривском районе Днепропетровской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погиб человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, после звонка в Службу спасения спасатели прибыли на место аварии.

"Установлено, что водитель легкового автомобиля ЗАЗ 1102 "Таврия", вероятно, не справившись с управлением, въехал в дорожный отбойник. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия. Подразделением ГСЧС помощью спецоборудования тело погибшего было деблокировано и изъято из конструкций поврежденной машины.", - говорится в сообщении.

Полиция сейчас проводит следственные действия по установлению обстоятельств аварии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровно в ночь на 30 декабря произошло столкновения автомобиля Renault Rapidі с микроавтобусом Volkswagen Crafter, а затем - с Mercedes Vito, который двигался за ним. В результате ДТП погиб 10-летний ребенок. Еще один человек пострадал.

Кроме того, в Запорожской области произошло столкновения грузовика с легковым автомобилем. В результате дтп погибли два человека и еще двое получили ранения. По данному факту открыто уголовное производство.