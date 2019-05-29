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В Днепропетровской области произошло ДТП с участием автобуса со школьниками

Новости » Происшествия    29.05.2019 - 02:44
В Днепропетровской области произошло ДТП с участием автобуса со школьниками
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

В салоне находились 16 школьников

В Днепропетровской области произошло ДТП с участием микроавтобуса, в салоне которого находились 16 школьников из Полтавы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 мая в 17:00 на автодороге Борисполь-Днепр-Запорожье в районе с. Каменное Солонянского района. Школьники с м. Полтава возвращались домой с экскурсии по г. Запорожье.

Согласно сообщению, все дети были доставлены в больницу города Днепра. Известно, что 2 ребенка получили переломы руки и ключицы.

Установлено, что водитель 1977 года рождения, который управлял микроавтобусом "Мерседес Спринтер", совершил столкновение с автомобилем "ДАФ".

Фото: место происшествия (dp.npu.gov.ru)

Ранее повідолмлялося, что в Кривом Роге (Днепропетровская область) маршрутное такси в'ехали в толпу людей на остановке, в результате чего, по предварительной информации, есть пострадавшие.

РБК-Украина писало, что в Запорожье в Заводском районе города на улице Диагональной в четверг, 23 мая, столкнулись две маршрутки.

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