В Днепропетровской области произошло ДТП, погибли 3 человека

ДТП произошло на автодороге Днепр-Кобыляки вблизи поселка Обуховское

В Днепропетровской области в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погибли три человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области (ГСЧС).

Сообщаеся, что авария произошла на автодороге Днепр-Кобыляки вблизи поселка Обуховское.

Установлено, что, вероятно, не справившись с управлением водитель автомобиля ЗАЗ Vida столкнулся с железобетонной опорой внешнего освещения. На момент аварии в автомобиле находились 3 человека: двое мужчин и женщина. От полученных травм все трое умерли.

Напомним, сегодня сообщалось, что на автодороге Ковель - Жолква возле города Великие Мосты в Сокольском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб человек.