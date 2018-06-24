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В Днепропетровской области произошло ДТП, погибли 3 человека

НовостиПроисшествия    24.06.2018 - 21:04
Иллюстративное фото (facebook.com_versiyainfo)
Иллюстративное фото (facebook.com_versiyainfo)

ДТП произошло на автодороге Днепр-Кобыляки вблизи поселка Обуховское

В Днепропетровской области в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погибли три человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области (ГСЧС).

Сообщаеся, что авария произошла на автодороге Днепр-Кобыляки вблизи поселка Обуховское.

Установлено, что, вероятно, не справившись с управлением водитель автомобиля ЗАЗ Vida столкнулся с железобетонной опорой внешнего освещения. На момент аварии в автомобиле находились 3 человека: двое мужчин и женщина. От полученных травм все трое умерли.

Напомним, сегодня сообщалось, что на автодороге Ковель - Жолква возле города Великие Мосты в Сокольском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб человек.

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Теги публикации: ДТП, Днепропетровская область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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