Под Днепром легковушка влетела в грузовик, есть жертва и пострадавшие

На трассе Днепр-Кривой Рог сегодня, 14 февраля, произошла смертельная авария. В результате ДТП погиб один человек, еще трое ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
По предварительной информации, около 05:16 на автодороге недалеко от поселка Пашена Балка произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ и грузовика Ford. На момент аварии в легковушке находилось 4 человека.
Как сообщается, в результае столкновения людей зажало внутри поврежденной легковушки.
В ведомстве указано, что трое пострадавших были госпитализированы в Днепропетровскую клиническую больницу им. Мечникова (две женщины и мужчина).
Еще одна женщина от полученных травм погибла на месте происшествия, ее тело доставали из салона сотрудники ГСЧС.
Напомним, 13 февраля в Николаевской области произошло смертельное ДТП. Среди погибших есть ребенок.
Отметим, в Черновицкой области случилась авария с участием представителя налоговой службы.