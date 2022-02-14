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Под Днепром легковушка влетела в грузовик, есть жертва и пострадавшие

Автор: РБК-Украина

На трассе Днепр-Кривой Рог сегодня, 14 февраля, произошла смертельная авария. В результате ДТП погиб один человек, еще трое ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

По предварительной информации, около 05:16 на автодороге недалеко от поселка Пашена Балка произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ и грузовика Ford. На момент аварии в легковушке находилось 4 человека.

Как сообщается, в результае столкновения людей зажало внутри поврежденной легковушки.

В ведомстве указано, что трое пострадавших были госпитализированы в Днепропетровскую клиническую больницу им. Мечникова (две женщины и мужчина).

Еще одна женщина от полученных травм погибла на месте происшествия, ее тело доставали из салона сотрудники ГСЧС.

Напомним, 13 февраля в Николаевской области произошло смертельное ДТП. Среди погибших есть ребенок.

Отметим, в Черновицкой области случилась авария с участием представителя налоговой службы.

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