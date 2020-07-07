В Днепропетровской области полиция задержала банду, которая содержала нелегальные бордели

Фото: во время обысков (npu.gov.ua)

Полиция устанавливает организаторов нелегального бизнеса, уже открыто уголовное производство

Сотрудники полиции Днепропетровской области задержали в Кривом Роге преступников, которые содержали два борделя, работавших под видом массажного салона. Полиция устанавливает организаторов нелегального бизнеса, уже открыто уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 302 Уголовного кодекса Украины (создание или содержание мест разврата и сводничество)", - сообщили на сайте полиции.

Кроме того, в этот же день полицейские области установили личность женщины, которая устроила домашнюю порностудию. Сейчас решается вопрос об объявлении ей подозрения и избрании меры пресечения. Всю технику и банковские карты у нее были изъяты, как вещественные доказательства.



Напомним, 6 июля в Кривом Роге областные правоохранители задержали преступников, члены которой производили и сбывали наркотики: метамфетамин, каннабис, опий. Проведено 40 обысков, задержано 10 человек в возрасте от 20 до 53 лет. Четверо из них ранее судимы за аналогичные преступления.

Предварительно установлено, что незаконный бизнес приносил им ежемесячно полтора миллиона гривен.

Также полиция области обнаружила во дворе 49-летнего жителя Кривого Рога 360 кустов высушенного каннабиса, 250 граммов сухого вещества зеленого цвета и 10 патронов разного калибра.

В тот же день полицейские провели еще один обыск дома у ранее судимого 34-летнего криворожца, во время которого изъяли около 100 граммов вещества белого цвета, похожего на наркотическое. Сейчас полиция области проверяет обоих мужчин на причастность к распространению наркотиков.

Как отметил начальник ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области Владимир Огурченко, борьба с наркобизнесом - один из приоритетов работы областной полиции, работа проводится системно.

"Такая масштабная отработка не единоразовая акция, это системная, беспощадная борьба со злом. Наше задание - уничтожить рынок наркотиков во всех его проявлениях, начиная от спроса, и заканчивая предложением", - отметил Владимир Огурченко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новомосковске полиция разоблачила преступную группировку наркосбытчиков-закладчиков. Сбытом наркотиков занимались трое мужчин 19-30 лет и 53-летняя женщина. Ежемесячно наркобизнес приносил им около 200 тыс. грн.

Помимо этого, правоохранители области провели пять обысков дома у членов ОПГ, в ходе которых у злоумышленников было изъято 44 пакета с наркотическим веществом "Метадон", 3 слип-пакета и бумажный сверток с марихуаной, 3 стартовых пистолета, переделанных под патроны метательного действия, 32 патрона к ним и деньги.

Все вещественные доказательства направили на проведение экспертизы, сообщают в областной полиции. Одного из преступников уже задержали, решается вопрос о мере пресечения другим членам группировки.