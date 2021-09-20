В Днепропетровской области полиция освободила из трудового рабства 60 человек

В Петриковском и Магдалиновском районах Днепропетровской области полиция разоблачила схему вербовки людей. Организаторы схемы заставляли 60 человек работать на сельскохозяйственных угодьях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Организаторами схемы оказались три человека 64, 50 и 40 лет. В результате санкционированных обысков правоохранители изъяли у злоумышленников оружие, патроны, документацию, деньги, автомобили и паспорта рабочих. В бараках полиция обнаружила 60 человек, которые подвергались трудовой эксплуатации.

"Для обработки полей и сбора урожая овощей они предлагали рабочим приличное жалованье. Вместо этого людей заселили в бараки и платили только часть обещанных средств", - пишет пресс-служба полиции.

Фото: в Днепропетровской области полиция уволила из трудового рабства 60 человек (gp.gov.ua)

В соответствии с ч. 3 ст. 149 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до пятнадцати лет.

Сейчас полиция устанавливает местонахождение еще двух человек, которые причастны к вербовке людей.