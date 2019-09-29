В Днепропетровской области полицейский устроил ДТП

В Павлограде Днепропетровской области работник уголовного розыска местной полиции за рулем устроил аварию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Сообщается, что мужчина в то время не находился на службе. На автомобиле Volkswagen Golf он не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с автомобилем "Лада Калина". В результате аварии водитель и двое пассажиров "Лады", среди которых 62-летняя женщина, получили телесные повреждения. Их доставили в больницу.

Предварительно установлено, что полицейский был пьян.

В полиции сообщили, что руководитель отдела уголовного розыска Павлоградской полиции и его заместитель отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Напомним, в Нежине Черниговской области в субботу вечером, 28 сентября, мотоциклист выехал на встречную полосу движения и врезался в полицейский автомобиль. В субботу вечером полицейский автомобиль Toyota Prius во время патрулирования повернул с ул. Широкомогерская на Тарещанскую в Нежине. За поворотом водитель авто почти сразу увидел надвигающийся навстречу им мопед Address с двумя людьми. Правоохранители свернули направо и остановились, но мотоциклист в этот момент свернул на встречную полосу и врезался в переднюю левую фару патрульного автомобиля.