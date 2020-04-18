В Днепропетровской области подтвердили новые заболевания COVID-19

В Днепропетровской области 18 апреля подтвердили три новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в Днепропетровской областной государственной администрации.

Сообщается, что все три случая подтвердили у жителей Каменского.

"Новые инфицированные ранее контактировали с жителями области, у которых лабораторно подтвердили коронавирус. Сейчас в Украине - более 5,1 тыс. лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 107 - в Днепропетровской области. Девять жителей области уже выздоровели", - сообщили в ОГА.

Напомним, за прошлые сутки в Украине выявили 444 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в стране 5106 заболевших, из них 133 пациента умерли, 275 - выздоровели.

Ранее РБК-Украина писало, что в Черновицкой центральной районной больнице скончался пациент с подозрением на коронавирус. 54-летний умерший мужчина ранее пережил инфаркт и инсульт, также у него была ишемическая болезнь сердца.

Также сообщалось, что очаг вспышки коронавируса зафиксировали в селе Нежинское Черниговской области. В связи с этим в населенном пункте усилили карантинные ограничения.