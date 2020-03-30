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В Днепропетровской области подтвердили еще один случай заражения коронавирусом

Новости » Коронавирус     30.03.2020 - 21:04
В Днепропетровской области подтвердили еще один случай заражения коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В целом в области - 9 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса

В Днепропетровской области лабораторно подтвердили еще один случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.

Так, COVID-19 обнаружили у жителя Кривого Рога.

"На Днепропетровщине лабораторно подтвердили еще один случай коронавируса. COVID-19 обнаружили у жителя Кривого Рога", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в целом в области - 9 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Один человек уже выздоровел.

Напомним, по состоянию на 30 марта в Украине число заболевших в стране увеличилось до 480 человек, при этом зафиксировано уже 11 смертей. Полностью выздоровели шесть пациентов. За сутки COVID-19 был лабораторно подтвержден у 62 человек. Наибольшее количество случаев выявлено в Киеве - 102.

Как сообщало РБК-Украина, в городе Южном Одесской области подтвердили случай заражения коронавирусом. По словам мэра города Владимира Новацкого, пациент находится в Одесской инфекционной больнице, а все контактные лица были изолированы.

Ранее сообщалось, количество инфицированных коронавирусом в Италии превысило 100 тыс. человек. Так, за последние сутки коронавирусом заразились чуть больше 4 тыс. человек. Таким образом, общее число инфицированных в стране увеличилось почти до 102 тыс. человек.

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