В Днепропетровской области подтвердили два новых случая коронавируса

Иллюстрационное фото (РБК-Украина)

Общее количество случаев заражения в области увеличилось до 14

В Днепропетровской области подтвердили еще два случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Днепропетровский областной совет.

Так, два новых случая заболевания коронавирусом были зафиксированы в городах Днепр и Кривой Рог.

По состоянию 15:00 3 апреля, общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в области составило 14.

"По данным лабораторных исследований, проведенных ГУ "Днепропетровский ОЛЦ Министерства здравоохранения Украины" всего зарегистрировано 107 подозрений", - говорится в сообщении.

Напомним, в Житомирской области мужчина, у которого ранее диагностировали коронавирус, находится в тяжелом состоянии. Жителя Бердичева ввели в состояние медикаментозного сна.

Кроме того, в Запорожской области за сутки выявили шесть новых случаев коронавируса. Всего в области зарегистрировано 28 лабораторно подтвержденных заболеваний.

Отметим, по состоянию на утро 3 апреля в Украине было официально подтверждено 942 случая заболевания коронавирусом.