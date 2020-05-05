В Днепропетровской области подтвердили более 40 новых случаев COVID-19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в области 519 заболевших коронавирусом

В Днепропетровской области за сутки подтвердили 41 новый случай заболеваний коронавирусом. Об этом сообщили в Днепропетровском областном совете в Telegram.

Сообщается, что большинство новых случаев были выявлены в Кривом Роге - 35. Еще 4 заболевших из Софиевского района, и 2 - из Днепра.

"По состоянию на 05.05.2020 общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 по области составляет 519 случая", - сообщили в облсовете.

Отметим, в Днепре с 12 мая возобновляет работу общественный транспорт в условиях карантина. Для пользования транспортом необходим будет специальный билет.

Ранее РБК-Украина писало, что в Кировоградской области с начала эпидемии коронавируса заразились 153 медицинских работника. Наибольшее количество случаев заражения среди медиков выявлены в частной клинике Кропивницкого.

Также сообщалось, что в Кременчуге закрыли районную больницу в связи с большим количеством заражений COVID-19 среди медиков. Так, среди 85 заболевших в городе, 43 человека являются медиками больницы или их родственниками.