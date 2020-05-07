В Днепропетровской области подтвердили почти 30 новых заболеваний COVID-19

В Днепропетровской области за сутки, 7 мая, подтвердили еще 27 новых заболеваний коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.

Сообщается, что по состоянию на вечер 7 мая в области подтвердили заражение COVID-19 у 651 человека. При этом 74 пациента уже выздоровели.

"За сегодня коронавирус обнаружили еще в 27 жителей области. 13 новых случаев зафиксировали в Днепре, 11 - Кривом Роге, 2 - Вольногорске. На COVID-19 заболел также житель Васильковского района", - сообщили в ОГА.

Напомним, за прошлые сутки в Днепропетровской области выявили 56 новых заболеваний, что стало третьим результатом в Украине. Больше инфицированных было лишь в Черновицкой и Одесской областях - по 63 больных.

При этом в Днепропетровском облсовете заявили, что рост заболеваний связан с увеличением тестирования на COVID-19. Как отметил глава облсовета Святослав Олейник, в области нет вспышки коронавируса.

Кроме этого Олейник усомнился в достоверности результатов проведения ПЦР-тестирования на коронавирус. Он отметил, что сомнения возникают в связи с большим количеством расхождений между результатами быстрых тестов и лабораторного исследования.