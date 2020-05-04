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В Днепропетровской области подтвердили почти 20 новых случаев COVID-19

Новости » Коронавирус     04.05.2020 - 18:35
В Днепропетровской области подтвердили почти 20 новых случаев COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в области зафиксировано 478 случаев заражения вирусом

В Днепропетровской области по состоянию на вечер 4 мая лабораторно подтверждено 18 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Сообщается, что новые случаи заболевания были выявлены в Кривом Роге, Днепре, Каменском, Подгородном, в Днепровском районе, Покровской районе и Софиевской районе.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Днепропетровской области составляет 478 случая.

Напомним, по состоянию на утро 4 мая в Украине подтверждено 12 331 случай коронавируса, в том числе 418 - за последние сутки. При этом зафиксировано 303 летальных случая, вылечились более 1 600 пациентов.

Кроме того, за сутки коронавирусом заболели еще более 60 медиков и 20 детей. С начала эпидемии заболели 2387 медика и 855 детей. При этом 18 медработников умерли от осложнений вызванных COVID-19, а 358 медиков - выздоровели.

Добавим, что в Ивано-Франковской области коронавирусом заболели 12 работников областного клинического центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

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