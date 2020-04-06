В Днепропетровской области подтвердили 12 новых случаев COVID-19

В Днепропетровской области лабораторно подтвердили еще 12 случаев коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Сообщается, что такое количество случаев подтвердили не только в области, но и в Днепре.

"12 новых случаев заболевания коронавирус среди жителей Днепра и области", - говорится в сообщении.

Всего в области по состоянию на вечер 6 апреля проведено 94 исследования на COVID-19.

Напомним, в Ровенской области зафиксировали новый случай коронавируса. Инфекцию обнаружили у мужчины из Ровно, который контактировал с предварительно обнаруженными больными.

Кроме того, в Тернопольской области из-за коронавируса умер еще один человек, мужчина 57 лет из города Залещики. Его состояние в последние дни ухудшилось. Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Добавим, что в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.