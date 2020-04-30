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В Днепропетровской области обнаружили 17 новых случаев COVID-19

Новости » Коронавирус     30.04.2020 - 21:26
В Днепропетровской области обнаружили 17 новых случаев COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Больше всего людей заболели в Кривом Роге, COVID-19 диагностировали у 11 жителей

В Днепропетровской области обнаружили 17 новых случаев коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.

Сообщается, что больше всего людей заболели в Кривом Роге. Там COVID-19 диагностировали у 11 жителей.

"По два лабораторно подтвержденных случаев - в Покрове, Днепре и Першотравенске", - говорит глава ОГА Александр Бондаренко.

В целом в регионе ПЦР-тесты подтвердили коронавирус в 364 жителей. 23 из них уже выздоровели.

Напомним, мэр Днепра Борис Филатов решил ослабить карантинные ограничения и сообщил, что в городе откроют места для прогулок, мастерские и парикмахерские.

Как сообщало РБК-Украина, карантин в Украине действует до 11 мая. На следующей неделе Кабинет министров рассмотрит ослабление ограничений. В частности, планируется разрешить работу кафе, парикмахерских и магазинов, при условии, если это не будет угрожать новой вспышкой коронавируса.

Ранее сообщалось, Украина обошла пик заражения коронавирусом благодаря введенным карантинным ограничениям. По словам Ляшко, резкого скачка заболеваний не произошло, и сейчас Украина уже находится на плато, которое, тем не менее, может быть длиннее, чем в странах, где был зарегистрирован пик заражений.

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