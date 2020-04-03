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В Днепропетровской области от коронавируса вылечился второй человек

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 16:47
В Днепропетровской области от коронавируса вылечился второй человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Это уже второй случай выздоровления человек в области

В Днепропетровской области от коронавирусной инфекции выздоровела женщина, которая одной из первых в регионе была госпитализирована с инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Отмечается, что уже двое жителей области успешно прошли лечение от этой болезни. Еще 12 человек продолжают лечение.

"Уже завершено лечение супругов, которые первые в области получили положительный тест на коронавирус. Мужчину выписали из больницы на прошлой неделе. А сейчас и его жена получила результат повторного теста, который подтвердил: она - здорова", - рассказал глава ОГА Александр Бондаренко.

При этом он отметил, что супруги добросовестно отнеслись к собственному здоровью и безопасности окружающих. Почувствовав недомогание после возвращения из-за границы, они сразу же сразу обратились к врачам.

"Призываю жителей области брать пример с этой пары. Заболели - звоните врачу. Медики дают четкий алгоритм действий в таких ситуациях. Госпитальные базы, которые принимают больных, сейчас обеспечиваем всем необходимым. Они получают средства защиты, дезинфекторы, оборудование, а областной лабораторный центр - тесты на COVID-19", - отметил Бондаренко.

Напомним, ранее стало известно, что в Днепропетровской области лабораторно подтвердили еще два случая заражения коронавирусом. Так, в области официально зафиксировано 14 случаев заболевания.

Отметим, что по состоянию на утро 3 апреля в Украине было официально подтверждено 942 случая заболевания коронавирусом.

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Новости Украины КоронавирусДнепропетровская область
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