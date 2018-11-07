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В Днепропетровской области изъяли фальсифицированный алкоголь на более чем 1 млн гривен

Новости » Происшествия    07.11.2018 - 15:23
Фото: изъятое в ходе обысков (npu.gov.ua)
Фото: изъятое в ходе обысков (npu.gov.ua)

В ходе расследования правоохранители провели 24 обыска

В Днепропетровской области правоохранители изъяли фальсифицированный алкоголь на более чем миллион гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Как отмечается, правоохранители задокументировали преступную деятельность банды, которая наладила производство алкоголя известных торговых марок с использованием поддельных акцизных марок. Злоумышленники реализовывали контрафактный алкоголь на территории Днепропетровской области.

В общем вчера, 6 ноября, было проведено 24 обыска в местах проживания фигурантов, изготовления и хранения алкоголя. В ходе следственных действий правоохранители изъяли почти 4,7 тыс. литров спирто-водочной смеси, 320 литров спирта, 4,4 тыс. бутылок готовой алкогольной продукции и оборудование для ее изготовления.

"Стоимость изъятого алкоголя и оборудования для его изготовления составляет свыше одного миллиона гривен. Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 199 и ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

 

Фото: изъятое в ходе обысков (npu.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 24 октября текущего года вступило в силу решение о запрете продажи алкоголя с 23:00 до 10:00 в Киеве.

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