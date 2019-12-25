В Днепропетровской области после использования медпрепарата умерла женщина

Иллюстративное фото (facebook.com/desnaukr)

После использования медпрепарата у семи пациентов ухудштлось состояние здоровья

В Каменском Днепропетровской области после проведения хирургической операции скончалась женщина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную полицию в Facebook.

Как сообщается, в период с 17 по 19 декабря с использованием медицинского препарата в больнице проводился ряд хирургических операций.

"В этот же день у семи пациентов ухудшилось состояние здоровья и они были переведены в областную больницу, где наступили тяжелые последствия, одна из пациентов умерла", - говорится в сообщениию

Правоохранители открыли уголовное производство.по ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Днепропетровской области от ботулизма умер 34-летний мужчина. Отмечается, что мужчина употреблял засоленную в домашних условиях рыбу, приготовленную месяц назад. На момент госпитализации мужчина уже находился в тяжелом состоянии - у него была слабость и нарушение зрения.

Кроме того, в конце ноября во Львове произошло массовое отравление. В инфекционную больницу с острой кишечной инфекцией госпитализировали 11 человек.