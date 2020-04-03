В Днепропетровской области еще один человек вылечился от COVID-19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

71-летнему мужчине удалось побороть вирус

В Днепропетровской области выздоровел мужчина, у которого ранее диагностировали коронавирус. Об этом сообщает Днепропетровский областной совет.

Отмечается, что вирус поборол 71-летний мужчина. Он является третьим вылечившимся в области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области вылечилась женщина, которую ранее госпитализировали с коронавирусом. При этом отмечалось, что еще 12 человек продолжают лечение.

Кроме того, в Днепропетровской области лабораторно подтвердили еще два случая заражения коронавирусом. Так, в области официально зафиксировано 14 случаев заболевания.

Добавим, что в Житомирской области подтвердили три новых случая коронавируса. Контактные лица больных устанавливаются в первоочередном порядке.

Отметим, что по состоянию на утро 3 апреля в Украине было официально подтверждено 942 случая заболевания коронавирусом.