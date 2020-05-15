В Днепропетровской области экс-полицейский подозревается в совершении смертельного ДТП

В Днепропетровской области бывший полицейский подозревается в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия. Экс-правоохранителю сообщено о подозрении в совершении преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

Сообщается, что событие произошло в феврале 2020 года в городе Павлограде.

"Бывший майор полиции двигался на технически исправном автомобиле "Nissan Qashqai" и, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, не уменьшил скорость движения, вследствие чего совершил наезд на женщину, которая в это время переходила дорогу. От полученных травм потерпевшая скончалась в больнице", - говорится в сообщении.

Сейчас бывшему полицейскому сообщено о подозрении в совершении указанного преступления.

Напомним, прокуратура Киева сообщила о подозрении 29-летнему мотоциклисту по факту травмирования сотрудника полиции. По данным прокуратуры, 10 мая 29-летний киевлянин, который двигался на мотоцикле без шлема и с нарушением правил дорожного движения, попытался скрыться от правоохранителей. Нарушитель совершил наезд на одного из полицейского и протащил его по дороге.

Ранее сообщалось, что 20 апреля во Львовской области произошла погоня, во время которой правоохранители применили огнестрельное оружие. Водитель BMW иностранной регистрации после нарушения правил дорожного движения пытался скрыться от полиции. Нарушитель протаранил служебный автомобиль, травмировав двух правоохранителей.