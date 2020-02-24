В Днепропетровской области в ДТП погиб человек и еще пятеро пострадали

В Днепропетровской области в результате столкновения легковых автомобилей Chery и Toyota один человек погиб и еще пятеро человек были госпитализированы в больницу. Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь пресс-службу полиции Днепропетровской области.

Как сообщается, водитель автомобиля Chery A15 Amulet двигался от города Днепр в направлении города Донецк. В районе нерегулируемого перекрестка он выехал на встречную полосу, где произошло столкновение со встречным автомобилем Toyota RAV4. В результате ДТП водитель автомобиля Chery A15 Amulet погиб на месте, еще пять человек с телесными повреждения различной степени были госпитализированы в больницу.

По данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

Напомним, в Николаевской области вечером 22 февраля на автодороге Одесса-Мелитополь-Новоазовск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и маршрутки.

Также в субботу, 22 февраля, в Киеве на перекрестке улицы Петра Запорожца и бульвара Перова в результате аварии BMW врезался в остановку с людьми.